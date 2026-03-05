Roma | 40 kg di droga e 50.000 euro sequestrati nel Portuense

La Polizia di Stato ha effettuato un’operazione nel quartiere Portuense di Roma, durante la quale sono stati arrestati cinque uomini e sequestrati oltre 40 chilogrammi di droga e 50.000 euro in contanti. L’intervento ha coinvolto diverse forze dell’ordine e si è concluso con il ritiro di sostanze stupefacenti e denaro.

Un'operazione coordinata della Polizia di Stato ha portato all'arresto di cinque persone e al sequestro di oltre 40 chilogrammi di sostanze stupefacenti nel quartiere Portuense di Roma. L'intervento, avvenuto giovedì 5 marzo 2026, ha messo in luce una rete di spaccio attiva nella periferia capitolina, con il ritrovamento di oltre 50.000 euro in contanti nascosti in un appartamento. Le indagini hanno permesso di smantellare un vero e proprio centro di distribuzione, dove la droga era confezionata e preparata per la vendita nelle piazze limitrofe. L'indagine si è concentrata inizialmente su una donna di cinquantasette anni, sospettata di fungere da punto di riferimento per i rifornimenti illegali.