Pneumatici abbandonati presso la spiaggia inclusiva di Mercatello Balnea Aps | Gettarli nel mare di Salerno non è inciviltà | è criminalità

Gli pneumatici abbandonati sulla spiaggia di Mercatello scatenano polemiche. Balnea Aps denuncia come il gesto sia molto più di una semplice incuria: è un atto criminale. Chi ha gettato i pneumatici nel mare di Salerno ha scelto di danneggiare l’ambiente per risparmiare qualche euro, senza pensare alle conseguenze. La spiaggia, accessibile a tutti, ora si trova sotto assedio di rifiuti che inquinano le acque e mettono a rischio l’ecosistema locale. La questione non si ferma alla semplice cattiva educazione

“Gettare pneumatici nel mare di Salerno non è inciviltà: è criminalità pura. È l’atto vigliacco di chi, per risparmiare quattro soldi, sceglie di avvelenare il mare, distruggere l’ecosistema e colpire un bene che appartiene a tutti”. Lo denuncia l'associazione Balnea Aps che ha trovato presso la spiaggia inclusiva di Mercatello degli pneumatici abbandonati. “Chi compie questi gesti è feccia sociale, nemica dell’ambiente e della collettività. Non c’è giustificazione, non c’è scusa: solo avidità, ignoranza e disprezzo per il futuro. Avete le mani sporche e la coscienza vuota. Vergognatevi”: si sfogano i volontari.🔗 Leggi su Salernotoday.it

