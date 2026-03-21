La Commissione carceri dopo la denuncia di Fanpageit sui presunti pestaggi a Opera | Un racconto dell'orrore

Dopo la pubblicazione di Fanpage.it sui presunti pestaggi avvenuti nel carcere di Opera alla vigilia di Natale, la Commissione speciale in tutela dei diritti delle persone negli istituti penitenziari ha commentato l’accaduto, definendolo un fallimento della politica. La Commissione ha deciso di intervenire per approfondire la vicenda e verificare quanto denunciato.

Dopo la denuncia di Fanpage.it sui presunti pestaggi nel carcere di Opera alla Vigilia di Natale, è intervenuta anche la Commissione speciale in tutela dei diritti delle persone negli istituti penitenziari: "È il fallimento della politica". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Dopo la denuncia di Fanpage.it, Mirabelli (Pd) annuncia interrogazione sui presunti pestaggi nel carcere di Opera Indagini per istigazione al suicidio sui genitori di Carlomagno. La famiglia Toruzllo: “Orrore nell’orrore”La famiglia Torzullo chiusa nel dolore per il femminicidio di Federica pensa a tutelare il nipote. Approfondimenti e contenuti su Commissione carceri Discussioni sull' argomento Da Bologna uno sguardo diverso sulle carceri messicane: le foto di Daniele Stefanizzi; Carceri, Alessia Villa (Regione Lombardia): Sovraffollamento al 145%, serve un cambio di approccio; Il vescovo Castellucci : Detenuti, società cruciale per la rieducazione; Il Presidente della Commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo e la Comunità di Sant’Egidio incontrano le detenute del carcere di Secondigliano. Carceri, Alessia Villa (Regione Lombardia): Sovraffollamento al 145%, serve un cambio di approccioAlessia Villa, presidente commissione carceri: A preoccupare è anche la crescita dei detenuti più giovani con un aumento dei detenuti minori e dei giovani adulti tra i 18 e i 25 anni. mbnews.it Alessia Villa, presidente commissione carceri: “A preoccupare è anche la crescita dei detenuti più giovani con un aumento dei detenuti minori e dei giovani adulti tra i 18 e i 25 anni. facebook Trani, criticità nell’assistenza sanitaria in carcere. La consigliera regionale Tonia Spina chiede l’audizione urgente in III Commissione Sanità dopo un sopralluogo nell’istituto. Garantire ai detenuti lo stesso diritto alla salute dei cittadini. x.com