Figc Abodi | Il consenso non basta serve sintonia Altrimenti il flop mondiale non avrà senso

Il ministro per lo Sport e i Giovani ha parlato alla Luiss riguardo alle prossime elezioni del presidente federale di calcio. Ha affermato che, oltre al consenso, è necessario un livello di sintonia tra le parti coinvolte. Ha aggiunto che ascolterà le diverse componenti, concentrandosi non solo sui nomi dei candidati, ma anche sui programmi presentati. La sua dichiarazione si inserisce in un contesto di attenzione sulla gestione futura della federazione calcistica nazionale.

Il ministro per lo Sport e i Giovani è intervenuto stamattina sull’elezione del nuovo presidente Figc, anche alla luce della giornata di ieri che ha visto l’investitura ufficiale di Giovanni Malagò da parte della Serie A e lo slancio in avanti di Giancarlo Abete. "Io sono affascinato dalle cose da fare - ha detto a margine della prima edizione del Luiss Sport Forum a Roma -. Purtroppo per la natura del contesto calcistico, che non sempre crea armonia, molte non sono state fatte. Il 98,7% dei voti ricevuti da Gravina alle ultime elezioni è la dimostrazione che non è la la quantità di consenso che determina le cose, ma la qualità della collaborazione tra le componenti.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Figc, Abodi: "Il consenso non basta, serve sintonia. Altrimenti il flop mondiale non avrà senso" Leggi anche: Italia fuori dal Mondiale 2026, Abodi: “Il calcio italiano va rifondato dai vertici FIGC” Gravina si dimette da presidente FIGC dopo il flop Mondiale 2026Il numero uno della Federcalcio lascia l’incarico dopo la mancata qualificazione dell’Italia. Telecolore. . Gol su gol | Renato Paravia: "La Figc valuti in fretta l'operazione" - facebook.com facebook Malagò contro Abete: la corsa al trono della Figc e l’ombra del governo. L’ipotesi del terzo uomo x.com