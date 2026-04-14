Abodi chiaro | Prossimo presidente FIGC? Serve sintonia altrimenti l’esperienza con la Bosnia…
Il ministro dello sport ha commentato la ricerca del prossimo presidente della federazione calcistica, sottolineando l'importanza di trovare una figura che condivida obiettivi e visioni. Ha evidenziato che senza questa sintonia il percorso potrebbe ripercorrere errori già vissuti in passato, riferendosi a una precedente esperienza internazionale. La sua dichiarazione si inserisce nel dibattito in corso sulle future scelte di leadership nel calcio nazionale.
Calciomercato Juve, ritorno di fiamma per Lobotka: lo slovacco si propone! Mercato Inter, in estate sarà asta per Muharemovic! Chi in pole per il difensore del Sassuolo? Bastoni Inter, dentro le difficoltà di Ale: i problemi fisici, i fischi e il futuro sempre più in bilico! Abodi chiaro: «Prossimo presidente FIGC? Serve sintonia, altrimenti l’esperienza con la Bosnia.» Pagelle Fiorentina Lazio, che differenza nei voti di Zaccagni! Il giudizio dei quotidiani Roma, Gasperini e Ranieri da separati in casa: i Friedkin mandano un chiaro messaggio in call! Mancini, colpo grosso in Champions League asiatica: col suo Al-Sadd elimina Inzaghi! L’ex...🔗 Leggi su Calcionews24.com
Figc, Abodi: "Il consenso non basta, serve sintonia. Altrimenti il flop mondiale non avrà senso"Il ministro per lo Sport e i Giovani è intervenuto stamattina sull’elezione del nuovo presidente Figc, anche alla luce della giornata di ieri che ha...
Abodi “Serve una definizione dei programmi per dare senso al ko con Bosnia”ROMA (ITALPRESS) – “A prescindere dai nomi serve una definizione dei programmi: se gli interessi individuali non sono in sintonia con quello...
Durissimo commento del ministro dello sport Andreea Abodi dopo l’ennesima disfatta della nazionale italiana di calcio. É un messaggio chiaro al presidente della Figc Gravina. E il presidente del Senato La Russa in caso di dimissioni di Gattuso ha un’idea. “M - facebook.com facebook
Arrivano aggiornamenti importanti sul progetto di Pietralata: il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi ha dichiarato che si va verso il conferimento al commissario della procedura amministrativa, con l’obiettivo di chiudere rapidamente l’iter insieme al C x.com