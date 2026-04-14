Il ministro dello sport ha commentato la ricerca del prossimo presidente della federazione calcistica, sottolineando l'importanza di trovare una figura che condivida obiettivi e visioni. Ha evidenziato che senza questa sintonia il percorso potrebbe ripercorrere errori già vissuti in passato, riferendosi a una precedente esperienza internazionale. La sua dichiarazione si inserisce nel dibattito in corso sulle future scelte di leadership nel calcio nazionale.

Calciomercato Juve, ritorno di fiamma per Lobotka: lo slovacco si propone! Mercato Inter, in estate sarà asta per Muharemovic! Chi in pole per il difensore del Sassuolo? Bastoni Inter, dentro le difficoltà di Ale: i problemi fisici, i fischi e il futuro sempre più in bilico! Abodi chiaro: «Prossimo presidente FIGC? Serve sintonia, altrimenti l’esperienza con la Bosnia.» Pagelle Fiorentina Lazio, che differenza nei voti di Zaccagni! Il giudizio dei quotidiani Roma, Gasperini e Ranieri da separati in casa: i Friedkin mandano un chiaro messaggio in call! Mancini, colpo grosso in Champions League asiatica: col suo Al-Sadd elimina Inzaghi! L’ex...🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Figc, Abodi: "Il consenso non basta, serve sintonia. Altrimenti il flop mondiale non avrà senso"Il ministro per lo Sport e i Giovani è intervenuto stamattina sull’elezione del nuovo presidente Figc, anche alla luce della giornata di ieri che ha...

Abodi “Serve una definizione dei programmi per dare senso al ko con Bosnia”ROMA (ITALPRESS) – “A prescindere dai nomi serve una definizione dei programmi: se gli interessi individuali non sono in sintonia con quello...

Durissimo commento del ministro dello sport Andreea Abodi dopo l’ennesima disfatta della nazionale italiana di calcio. É un messaggio chiaro al presidente della Figc Gravina. E il presidente del Senato La Russa in caso di dimissioni di Gattuso ha un’idea. “M - facebook.com facebook

Arrivano aggiornamenti importanti sul progetto di Pietralata: il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi ha dichiarato che si va verso il conferimento al commissario della procedura amministrativa, con l’obiettivo di chiudere rapidamente l’iter insieme al C x.com