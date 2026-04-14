Presentazione di Groenlandia Nuuk di Luca Sebastiani e Leonardo Parigi alla Feltrinelli di Genova

Due autori presentano il loro nuovo libro alla libreria Feltrinelli di Genova. Si intitola “Groenlandia Nuuk” ed è stato pubblicato da Paesi Edizioni. Il volume porta i lettori in un viaggio verso il Grande Nord, esplorando i confini della regione. L’evento si inserisce nel calendario delle presentazioni letterarie della città e coinvolge appassionati e curiosi di geopolitica.

Chi vuole “rompere il ghiaccio” della geopolitica? Luca Sebastiani e Leonardo Parigi portano i lettori in un viaggio ai confini del Grande Nord con il libro “Groenlandia Nuuk", edito da Paesi Edizioni. La presentazione a GenovaLa presentazione si terrà alla Feltrinelli di Genova martedì 14 aprile.🔗 Leggi su Genovatoday.it La Groenlandia è molto più importante di quello che pensate, con Leonardo ParigiIn questa puntata partiremo dalla Groenlandia ma parleremo soprattutto dell’Artico, che sta diventando una delle regioni più importanti del mondo. Presentazione del libro “Dalla piazza alle armi” di Andrea Marino alla FeltrinelliScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Domenica 22 marzo...