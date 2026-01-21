La Groenlandia è molto più importante di quello che pensate, con Leonardo Parigi

La Groenlandia riveste un ruolo più rilevante di quanto si possa immaginare, come spiega Leonardo Parigi. Osservando il mappamondo rivolto verso il Polo Nord, si comprendono le dinamiche geopolitiche e le tensioni legate alla regione, inclusa l'influenza di figure come Donald Trump. Questa zona, spesso sottovalutata, rappresenta un punto chiave per gli equilibri globali e le sfide ambientali attuali.

In questa puntata partiremo dalla Groenlandia ma parleremo soprattutto dell’Artico, che sta diventando una delle regioni più importanti del mondo. Tenete a portata di mano un mappamondo, se potete. Con Leonardo Parigi, giornalista e fondatore di Osservatorio Artico. I consigli di Leonardo Parigi– Il gruppo norvegese Röyksopp– I giornali di settore come Arctic Today e Barents Observer – I Boreali, il festival nordico di Iperborea Sul Post– Come vivono in Groenlandia tutta questa attenzione – In Groenlandia non c’è più nemmeno una libreria – Giorgia Meloni fa l’equilibrista sulla Groenlandia Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. 🔗 Leggi su Ilpost.it

