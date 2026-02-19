Al foyer del Marrucino la presentazione di Squilibro il romanzo dello psichiatra e psicoterapeuta Gianfranco Contin

Gianfranco Contin, psichiatra e psicoterapeuta, ha presentato il suo nuovo romanzo, “Squilibro”, al foyer del Marrucino di Chieti. La serata, che si terrà venerdì 20 febbraio alle 17, coinvolgerà il pubblico in una discussione sui temi della mente e delle emozioni. L’autore, noto anche per le sue pubblicazioni scientifiche, ha scelto questa location storica per condividere il suo ultimo lavoro, che affronta le fragilità psicologiche attraverso una narrazione coinvolgente. La presentazione si preannuncia come un momento di confronto diretto con i lettori.

Sarà il Foyer del reatro Marrucino di Chieti ad ospitare, venerdì 20 febbraio, alle ore 17., la prima presentazione del romanzo “Squilibro”, edito da Edizioni ILViandante e firmato dallo psichiatra e psicoterapeuta Gianfranco Contini. L’autore dialogherà con Luciano Di Tizio, giornalista e presidente nazionale del Wwf Italia, in un incontro che si preannuncia intenso e ricco di spunti di riflessione. Sarà presente anche l’editore Arturo Bernava. Squilibro racconta la storia di un uomo sospeso tra due vite. Dopo quasi due anni trascorsi in coma in un letto d’ospedale, il protagonista torna alla realtà portando con sé soltanto frammenti confusi della sua esistenza precedente, sconvolta dal trauma.🔗 Leggi su Chietitoday.it

