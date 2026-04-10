‘La mia barca a vela’ l’album del sindaco-cantautore Domenico La Marca

Da ilsipontino.net 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il progetto verrà presentato il 14 aprile, alle 10.00, preso la Sala del Vento, nella Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, in via Arpi 152. Attraverso il progetto musicale, la Cooperativa Arcobaleno, di cui La Marca è socio ed ex presidente, ha realizzato, anche grazie al contributo della Fondazione Monti Uniti di Foggia, un'attività disensibilizzazione sui temi sociali, sulla cultura della legalità e solidarietà. L'iniziativa nasce dall’esperienza del centro Interculturale ‘Baobab-sotto la stessa ombra’ e dal lavoro svolto in questi anni con la Cooperativa Arcobaleno. Già in piattaforma da alcuni giorni, l’album ha visto il contributo e la fattiva collaborazione di Clab Studios, Edizioni Noteum SRLS ed Elisa Cuenca Tamariz per la grafica. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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