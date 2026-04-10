Il progetto verrà presentato il 14 aprile, alle 10.00, preso la Sala del Vento, nella Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, in via Arpi 152. Attraverso il progetto musicale, la Cooperativa Arcobaleno, di cui La Marca è socio ed ex presidente, ha realizzato, anche grazie al contributo della Fondazione Monti Uniti di Foggia, un'attività disensibilizzazione sui temi sociali, sulla cultura della legalità e solidarietà. L'iniziativa nasce dall’esperienza del centro Interculturale ‘Baobab-sotto la stessa ombra’ e dal lavoro svolto in questi anni con la Cooperativa Arcobaleno. Già in piattaforma da alcuni giorni, l’album ha visto il contributo e la fattiva collaborazione di Clab Studios, Edizioni Noteum SRLS ed Elisa Cuenca Tamariz per la grafica. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - ‘La mia barca a vela’, l’album del sindaco-cantautore Domenico La Marca

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Sindaco cantautore pubblica nuovi brani, 'musica ha valore terapeutico'Si chiama 'la mia barca a vela' ed è un progetto musicale realizzato dalla cooperativa Arcobaleno di Foggia con Domenico La Marca, socio ed ex presidente, attualmente sindaco di Manfredonia. (ANSA) ... ansa.it

"Deputato questa mattina hanno arrestato Domenico De Chiara che era già agli arresti domiciliari per sequestro di persona e percosse. Da quando lei è presente nel Rione Salicelle si sta facendo molta pulizia. La gente perbene sta prendendo coraggio. Non - facebook.com facebook

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