Prendi i tuoi sogni e scappa Malabaila ospite del club Napoli Aversa

Durante un evento al club Napoli Aversa, l’autore Andrea Malabaila ha presentato il suo libro intitolato “Prendi i tuoi sogni e scappa”. La serata ha visto la partecipazione di tifosi del Napoli e della Juventus, che hanno condiviso un interesse comune per la narrazione. Il romanzo, pubblicato dall’editore Spartaco, ha attirato l’attenzione di un pubblico variegato appassionato di calcio e storie di vita.

Tifosi del Napoli e della Juventus uniti da un romanzo: “Prendi i tuoi sogni e scappa” di Andrea Malabaila (Edizioni Spartaco). La potenza della letteratura e l’entusiasmo sportivo si fondono in un incontro dove a vincere è il fair-play. Lunedì 20 aprile alle 19, nella sede del Club Napoli Aversa.🔗 Leggi su Casertanews.it Il rettore Casini ospite del Rotary. Club PucciniUna serata all’insegna della conoscenza, dell’orgoglio territoriale e del riconoscimento al merito. Leggi anche: Gianni Rivera oggi a Manfredonia ospite del Milan Club