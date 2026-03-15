Gianni Rivera oggi a Manfredonia ospite del Milan Club

Oggi a Manfredonia, alle 17, Gianni Rivera sarà ospite del Milan Club locale. L’evento è organizzato dall’associazione e prevede un incontro pubblico con il noto ex calciatore. La partecipazione è aperta ai soci e ai tifosi interessati a conoscere da vicino la figura di Rivera. L’appuntamento si svolge nella sede del club, in via principale del centro città.

MANFREDONIA – Il Milan Club di Manfredonia ci regala sempre grandi emozioni. Oggi 15 Marzo 2026 Gianni Rivera alle 17.30, storica bandiera del Milan e della Nazionale Italiana sarà ospite a Manfredonia del prestigioso Milan Club. È importante prenotarsi per partecipare all’evento contattando il club sui propri canali social. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Gianni Rivera oggi a Manfredonia ospite del Milan Club Articoli correlati Verissimo, oggi ospite Marcella Bella: dal dolore per il fratello Gianni alla polemica Ballando(Adnkronos) – Marcella Bella sarà ospite oggi, domenica 25 gennaio, a Verissimo per un'intervista ritratto tra musica e vita privata. Il rettore Casini ospite del Rotary. Club PucciniUna serata all’insegna della conoscenza, dell’orgoglio territoriale e del riconoscimento al merito. Altri aggiornamenti su Gianni Rivera Discussioni sull' argomento Gianni Rivera: Polemiche, rivalità, successi: vi ho dato molto da scrivere; Modric come Rivera e quelle ovazioni che San Siro riserva agli dèi: Luka si convinca a restare; Zapata sempre più nella storia della Serie A: eguagliato Shevchenko, nel mirino ora c’è Rivera; MONDAY NIGHT CON BUSTO PER LE WOLVES. Ad aprile a Fornaci c’è il Rivera dayFORNACI - Il Milan Club Rivera Val di Serchio organizza venerdì 17 aprile 2026, una serata speciale con al centro Gianni Rivera: Il numero 10 in grado di ... giornaledibarga.it Deutschland 1974 - Gianni Rivera e Italo Allodi in un momento di relax in ritiro facebook 128 - Con la rete segnata contro l'Hellas Verona, Domenico #Berardi ha raggiunto Gianni Rivera a quota 128 gol in 47ª posizione tra i migliori marcatori nella storia della #SerieA, superando Andriy Shevchenko (127). Aggancio. #Sassuolohellasverona x.com