Prende oggetti di rame e ottone dalla chiesa ma viene scoperto e bloccato

Nella giornata di ieri, un uomo è stato fermato mentre cercava di impossessarsi di oggetti in rame e ottone dalla chiesa della Trasfigurazione. L’intervento delle forze dell’ordine ha impedito il furto, che era già in atto al momento del loro arrivo. La polizia municipale ha bloccato il tentativo e ha condotto l’uomo in commissariato per gli accertamenti del caso.

Tenta di rubare oggetti di rame e ottone dalla chiesa della Trasfigurazione ma viene bloccato dal pronto intervento della polizia municipale.Nella giornata di ieri un uomo di origini nordafricane, secondo quanto riferito dalla casa comunale, è stato fermato mentre si trovava in chiesa. Secondo la.🔗 Leggi su Casertanews.it Dipendente paraguaiano ruba materiale in ottone e rame dall’azienda: arrestatoCon l’auto, di notte, guidava per le vie della zona industriale di Valeggio a bassa velocità. Fermato con rame e ottone rubati dall'azienda in cui lavora: 45enne in manetteSi sarebbe appropriato di alcuni materiali ferrosi dalla ditta in cui lavora, finendo così in manette.