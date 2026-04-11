Un dipendente di origine paraguaiana è stato arrestato dopo aver cercato di rubare circa 48 chili di raccordi in ottone e 20 chili di tubi in rame dall’azienda in cui lavora. Il materiale, valutato intorno a mille euro, è stato recuperato dalle forze dell’ordine durante un intervento presso la sede. L’uomo è stato fermato e portato in caserma, dove è in attesa di essere ascoltato.

Con l’auto, di notte, guidava per le vie della zona industriale di Valeggio a bassa velocità. Atteggiamento che ha insospettivo i carabinieri. il conducente, mostrandosi apparentemente collaborativo, ha cercato di giustificare la propria presenza spiegando di aver appena terminato il turno di lavoro in un’azienda lì vicino. A tradirlo però sono stati alcuni scatoloni adagiati sui sedili posteriori, dai cui sporgevano componenti metalliche e materiali di vario genere. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * . 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Dipendente paraguaiano ruba materiale in ottone e rame dall’azienda: arrestato

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