Un uomo di 45 anni è stato arrestato dopo essere stato trovato in possesso di rame e ottone rubati dalla stessa azienda in cui lavora. Secondo quanto riferito, si sarebbe appropriato di alcuni materiali ferrosi appartenenti alla ditta, portandoli via senza autorizzazione. L’arresto è avvenuto in seguito a un controllo di routine, che ha portato al sequestro dei materiali e all’arresto dell’individuo.

Si sarebbe appropriato di alcuni materiali ferrosi dalla ditta in cui lavora, finendo così in manette. Era la serata di giovedì 9 aprile e i carabinieri della stazione di Valeggio sul Mincio stavano svolgendo il consueto servizio notturno di vigilanza per le vie del paese, quando la loro. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Dipendente paraguaiano ruba materiale in ottone e rame dall’azienda: arrestatoCon l’auto, di notte, guidava per le vie della zona industriale di Valeggio a bassa velocità.

Barcolla in bicicletta con 100 kg di cavi di rame, li aveva appena rubati in un’azienda agricolaIl 4 febbraio si celebra la Giornata Mondiale contro il Cancro, un’occasione importante per sensibilizzare… I veicoli moderni devono superare...

Temi più discussi: Fermato con rame e ottone rubati dall'azienda in cui lavora: 45enne in manette; Fermati con una tonnellata di rame. Un complice è ancora in fuga; Ruba ottone, tubi di rame per un valore di mille euro, fermato dai carabinieri; Furto di rame: fermato dai carabinieri.

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Blitz della polizia locale alla stazione di Grosseto: fermato un 22enne gambiano con oltre 20 grammi di hashish. Obbligo di dimora dopo la direttissima - facebook.com facebook