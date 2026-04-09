Lunedì 13 aprile alle 18, presso la libreria Ubik di Cosenza, si terrà il quinto appuntamento della Decina 2026 del Premio Sila. La manifestazione si inserisce tra gli eventi culturali programmati in città e coinvolge autori e lettori in un momento dedicato alla letteratura. La serata si svolge nel rispetto delle norme di sicurezza e prevede interventi e presentazioni di libri.

Lunedì 13 aprile, alle ore 18, la libreria Ubik di Cosenza ospiterà il quinto appuntamento della Decina 2026 del Premio Sila. L’evento vedrà la partecipazione di Anna Mallamo che presenterà il suo romanzo d’esordio, Col buio me la vedo io, pubblicato da Einaudi. Insieme al giornalista Giuseppe Smorto, l’autrice approfondirà le radici e le interpretazioni di una narrazione che ha già suscitato un forte interesse letterario, inserendosi in un percorso che ha protagonisti autori come Antonio Pascale, Giulia Lombezzi e Nicola H. Cosentino. Un racconto di confine tra violenza sociale e segreti domestici. La trama del volume si sposta nella Reggio Calabria dei primi anni Ottanta, un periodo caratterizzato da profonde tensioni sociali e dal passaggio della città attraverso la prima guerra di ’ndrangheta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Premio Sila: il rapimento che scuote la Reggio anni ’80 di Anna Mallamo

Ecco i finalisti del Premio Sila: nella decina selezionata dalla giuria c’è anche la giornalista Anna MallamoSarà un viaggio attraverso le radici classiche e le inquietudini del presente, tra la violenza dell’adolescenza e la ricerca della grazia, tra padri...

Festival di Chambéry, per l’Italia vince Anna MallamoBen 261 romanzi francofoni ed europei – complessivamente sono sei le lingue – alle superiori, 6 mesi di letture, dibattiti e scambi.