Lorella Cuccarini ha dichiarato che chi è sicuro del proprio talento non sente il bisogno di sminuire gli altri, riferendosi a comportamenti che possono verificarsi nel mondo dello spettacolo o della formazione artistica. La cantante e ballerina ha espresso questa posizione in un'intervista, sottolineando come la fiducia in sé stessi non richieda di denigrare gli altri. La frase è stata pronunciata in un contesto in cui si discute di atteggiamenti tra professionisti.

"Quando sei convinta del talento, non hai bisogno di sminuire gli allievi, a differenza di ciò che fanno gli altri": Lorella Cuccarini lo ha detto durante l'intervista a Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5, lanciando una stoccata agli altri insegnanti della scuola di Amici, il programma di Maria De Filippi. Lei fa squadra con la coreografa Veronica Peparini durante il serale del talent; mentre le altre squadre sono Anna Pettinelli-Emanuel Lo e Alessandra Celentano-Rudy Zerbi. " Ho un grande rispetto per i ragazzi - ha detto la Cuccarini -. Noi cerchiamo di trasferire la nostra esperienza, ma in realtà è un continuo scambio di energia. Loro ci insegnano tanto". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Verissimo, Lorella Cuccarini: "Non hai bisogno di sminuire"

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