Premio Cretì a Carovigno | tre talenti celebrano il futuro locale

Nella serata di domenica 12 aprile, il Castello Dentice di Frasso di Carovigno ha accolto la tredicesima edizione del premio culturale dedicato a Michele Cretì, figura di rilievo per l’ente ‘Nzegna. L’evento ha visto la premiazione di tre talenti locali, riconosciuti per il loro contributo nel campo artistico e culturale. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera di festa e di riconoscimento per il lavoro svolto dai giovani premiati.

Il Castello Dentice di Frasso a Carovigno ha ospitato, nella serata di domenica 12 aprile, la tredicesima edizione del premio culturale dedicato alla memoria di Michele Cretì, figura centrale per l'ente 'Nzegna. L'evento ha celebrato tre eccellenze locali in grado di rappresentare il legame tra la tradizione storica e le nuove traiettorie professionali del territorio. L'eredità di un tessitore sociale e il valore della continuità comunitaria Celebrare Michele Cretì significa, per la comunità di .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Premio Cretì a Carovigno: tre talenti celebrano il futuro locale Leggi anche: Radici che fioriscono, talenti che brillano: assegnato il Premio Cretì 2026 Leggi anche: Matinée Galvani all'Ariston: giovani talenti celebrano il cinema