Matinée Galvani all' Ariston | giovani talenti celebrano il cinema

Questa mattina al Cinema Ariston di Trieste si sono svolti i giovani talenti che celebrano il cinema. A partire dalle 10, studenti e appassionati si sono riuniti per partecipare a un evento dedicato alla formazione e alla scoperta del mondo audiovisivo. La sala si è riempita di entusiasmo, con i partecipanti che hanno assistito a proiezioni e laboratori, puntando a mettere in mostra le loro capacità e passione per il cinema.

Sabato 7 febbraio 2026, a partire dalle ore 10.00, il Cinema Ariston di Trieste di via Romolo Gessi 14 ospiterà Matinée Galvani all'Ariston, una mattinata dedicata al cinema e alla formazione audiovisiva, promossa dall'Istituto Professionale "L. Galvani- Indirizzo Audiovisivo" in collaborazione.

