La Penna minacciato di morte dopo l’errore in Inter Juve | la Procura ha aperto un indagine ma Rocchi non lo fermerà! I dettagli

Luca Rocchi, arbitro della partita tra Inter e Juventus, ha ricevuto minacce di morte dopo aver commesso un errore durante la gara. La Procura ha avviato un’indagine per tutelarlo e fare chiarezza sulle intimidazioni ricevute sui social network. Nel frattempo, i responsabili degli insulti continuano a circolare online, mettendo in pericolo la sicurezza del giudice di gara.

La Penna al centro di un caso giudiziario per le gravi intimidazioni social ma il designatore sceglie la linea morbida per il recupero. Quello che doveva rimanere confinato nelle polemiche sportive del rettangolo verde di San Siro si è trasformato rapidamente in un inquietante caso di cronaca nera. Il post-partita del Derby d'Italia ha assunto contorni drammatici per l'arbitro La Penna, finito nel mirino di una campagna d'odio inaccettabile dopo la direzione di gara contestata in Inter-Juventus. La Procura della Repubblica di Roma ha deciso di intervenire con fermezza, aprendo ufficialmente un fascicolo d'indagine contro ignoti per perseguire gli autori delle gravi minacce di morte ricevute dal fischietto via web.