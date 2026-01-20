Furti in appartamento controlli serrati dei carabinieri su veicoli e persone | i dettagli

I carabinieri di Masi Torello hanno intensificato i controlli durante il week-end, concentrandosi su veicoli e persone, per prevenire furti in appartamento. Le campagne di controllo straordinario, avvenute domenica 18 e lunedì 19, fanno parte di un’azione più ampia volta a garantire la sicurezza e contrastare i reati nella zona.

Prosegue l’impegno delle forze dell’ordine contro i furti in abitazione. Nello specifico, nel pomeriggio di domenica 18 e per l’intera giornata di lunedì 19, i carabinieri hanno messo in campo un servizio di controllo straordinario dell’abitato di Masi Torello. Dopo aver immediatamente avviato le indagini sui fatti avvenuti, gli uomini e le donne dell’Arma hanno svolto serrate verifiche nel centro e lungo le principali vie di transito, anche con l’impiego di militari in abiti civili. Posti di controllo, ispezioni sui veicoli in movimento e vigilanza delle aree residenziali: un dispositivo volto a prevenire e reprimere i furti nelle case, reati che – più di altri – minacciano la tranquillità dei cittadini.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

