La Samb mantiene la propria solidità difensiva, con due partite consecutive senza subire gol. Dopo la vittoria a Forlì, il reparto difensivo si conferma affidabile, segnando un passo importante nel percorso della squadra. Questo risultato testimonia un miglioramento nella fase difensiva e rappresenta un elemento positivo per il proseguimento della stagione.

C’è un altro dato da evidenziare dopo il successo della Samb a Forlì. Non solo il fatto che Eusepi e compagni siano tornati al successo dopo 105 giorni, ma anche che la porta di Orsini è inviolata da due turni consecutivi. E’ la prima volta che capita una cosa del genere, che va a coincidere anche con il rientro tra i pali del giovane estremo difensore classe 2006. Finora i portieri della Samb erano usciti imbattuti dal campo solo per sei volte nelle ventuno partite finora disputate. Per la precisione con Bra, Pianese, Torres e Ternana nel girone di andata ed ora con Gubbio e Forlì. Un dato statistico estremamente importante che conferma il fatto che il 3-5-2 disegnato da D’Alesio inizia a dare i suoi frutti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Samb ritrova la solidità difensiva. Due domeniche senza subire gol

