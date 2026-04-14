Dopo numerosi rinvii, il nuovo titolo di Capcom è stato finalmente pubblicato. Il gioco combina scene di sparatorie e azioni di hacking, affiancate da momenti emotivi. Pur presentando alcuni aspetti grezzi, il titolo si ispira a classici del genere e si distingue per alcune scelte narrative e di gameplay. La sua uscita ha suscitato interesse tra i giocatori, che lo hanno già messo alla prova.

Annunciato nel 2020 insieme a PS5, previsto inizialmente per il 2022. Si temeva facesse la fine di Deep Down, svelato all’evento di presentazione di PlayStation 4 nel 2013 e mai uscito. Pragmata, invece, uscirà, e sarà uno dei titoli minori e “strani” che Capcom affianca di tanto in tanto a blockbuster affermati come Resident Evil e Monster Hunter. Dopo mille rinvii, il caso ha voluto che, da videogioco ambientato sulla Luna, fosse disponibile a una settimana dal ritorno di Artemis II sulla Terra. Segni del destino. Pragmata è uno sparatutto d’azione con un twist. In questo gioco non ci si limita a sparare, perché farlo e basta non causa danni ai nemici, ma è necessario completare un minigioco di hackeraggio prima di poter essere letali.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pragmata, la recensione: si spara, si hackera e ci si commuove, un gioco grezzo ma perfetto

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Pragmata è tradotto e doppiato in italiano con dialoghi e sottotitoli Facciamo chiarezza x.com