Pozzallo tragedia al porto | muore un 78enne dopo lo scontro con un camion

Un incidente nel porto di Pozzallo ha causato la morte di un uomo di 78 anni, residente a Mazara del Vallo. L’incidente è avvenuto ieri intorno a mezzogiorno e ha coinvolto il veicolo su cui viaggiava e un camion che transitava nella zona portuale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La polizia sta indagando sulle cause dello scontro.

Un tragico scontro avvenuto nella zona portuale di Pozzallo ha strappato la vita a un uomo di 78 anni, originario di Mazara del Vallo, ieri intorno a mezzogiorno. Matteo Giacalone è deceduto poco dopo essere stato trasportato d’urgenza presso il presidio ospedaliero di Modica, non riuscendo a superare le gravissime lesioni provocate dall’impatto tra il suo scooter e un autocarro. L’evento si è consumato lungo l’arteria stradale che serve l’area portuale, in un punto dove il flusso di mezzi pesanti è una costante quotidiana. Secondo quanto emerso dai primi rilievi, la collisione è stata violentissima: il conducente dello scooter è stato proiettato con forza sull’asfalto a seguito dello scontro con il mezzo pesante.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pozzallo, tragedia al porto: muore un 78enne dopo lo scontro con un camion Porto, grave motociclista 60enne dopo lo scontro con un camionSono gravi le condizioni di un 60enne rimasto coinvolto in un incidente stradale in piazza del Portuale intorno alle 13 di oggi, giovedì 26 marzo. Leggi anche: Tragedia a Pistoia, motociclista muore dopo lo scontro con un’auto Argomenti più discussi: Tragedia al Porto di Pozzallo: è deceduto il 78enne trapanese vittima dello scontro con un tir - Radio RTM Modica; Tragedia al Porto di Pozzallo: è deceduto il 78enne trapanese vittima dello scontro con un tir; Porto di Pozzallo, sbarcano nella notte 60 migranti alla deriva; Paura al largo di Pozzallo: barca a vela in avaria tra le onde, salvato un diportista (VIDEO) - Radio RTM Modica. Scontro tra scooter e tir a Pozzallo, muore 78enne di Mazara del Vallo Leggi l'articolo https://www.primapaginamazara.it/scontro-tra-scooter-e-tir-a-pozzallo-muore-78enne-di-mazara-del-vallo #cronaca #incidentemortale #SicurezzaStradale - facebook.com facebook