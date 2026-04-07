Un nuovo dettaglio emerge sulla fine della relazione tra una nota influencer e il suo compagno, che ha deciso di interrompere la storia. La motivazione ufficiale fornita dal partner non coinvolge l’ex moglie dell’uomo, contrariamente a quanto si era ipotizzato in precedenza. La vicenda si sviluppa in un quadro di chiarimenti pubblici, lasciando intendere che la decisione sia legata a circostanze più complicate e meno evidenti.

Le storie d’amore, anche quando sembrano solide e destinate a durare, possono attraversare momenti complessi e inattesi. È quello che sta accadendo a Raffaella Fico e Armando Izzo, protagonisti di una rottura che ha colto molti di sorpresa e che, nelle ultime ore, è stata chiarita direttamente dal calciatore. Una versione dei fatti che prova a fare luce su quanto accaduto, allontanando alcune delle ipotesi circolate. Armando Izzo rivela perché ha lasciato Raffaella Fico. A spiegare le ragioni della separazione è stato lo stesso Armando Izzo, intervenuto sui social per mettere ordine tra le tante indiscrezioni. « Sono in un momento della mia vita in cui sento il bisogno di fermarmi e prendermi una pausa di riflessione. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Raffaella Fico, il suo fidanzato rivela perché l’ha lasciata: NON c’entra l’ex moglie, la verità è più complicata

Raffaella Fico shock, il suo fidanzato pubblica delle frasi volgari e si scatena il caos: «Sono a putt*ne»Un episodio improvviso e dai contorni poco chiari ha scosso il mondo del gossip e acceso i riflettori sulla relazione tra Raffaella Fico e Armando...

Armando Izzo dopo la fine con Raffaella Fico: “La mia ex moglie non c’entra. Ho bisogno di una pausa di riflessione”Armando Izzo rompe il silenzio su Instagram dopo le indiscrezioni sulla rottura con Raffaella Fico: "Ho bisogno di fermarmi".

Temi più discussi: È finita tra Raffaella Fico e Armando Izzo: Lui ha fatto pace con la ex moglie. Cosa sta succedendo; Armando Izzo lascia Raffaella Fico e prova a tornare con la ex moglie: la rottura prima di Pasqua; Raffaella Fico e Armando Izzo, è finita: chi ha lasciato chi e i motivi dell’addio; Raffaella Fico e Armando Izzo si sono lasciati? | Lui avrebbe fatto pace con l'ex moglie.

Raffaella Fico e Armando Izzo, amore al capolinea? Lui rompe il silenzio e svela: Non sono tornato con la mia ex moglie ma ho preso una pausa perché…Raffaella Fico e Armando Izzo, amore al capolinea? Lui rompe il silenzio e svela: Non sono tornato con la mia ex moglie ma ho preso una pausa perché…. Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality ... isaechia.it

Armando Izzo lascia Raffaella Fico e rompe il silenzio, perché ho preso una pausa: la reazione di leiArmando Izzo conferma la rottura con Raffaella Fico e riferisce di non essere tornato insieme all'ex moglie Concetta ... gossipetv.com

Sarebbe già rottura tra Raffaella Fico e Armando Izzo: il calciatore dell’Avellino l’avrebbe lasciata prima di Pasqua e lei avrebbe già lasciato casa. Si era vociferato di un voler ritornare, da parte di Izzo, con l'ex moglie Titta Angellotti, ma è arrivata ben presto la - facebook.com facebook