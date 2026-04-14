Potenza ospita l’élite del Subbuteo | arriva il torneo The Wonderful Ten

Il 19 aprile 2026, il Tourist Hotel di Potenza sarà il luogo in cui si svolgerà The Wonderful Ten, un torneo di calcio da tavolo. L’evento vedrà la partecipazione di alcuni tra i più qualificati giocatori a livello internazionale. Potenza si prepara ad accogliere questa competizione, che attirerà appassionati e appassionate del Subbuteo da diverse parti del mondo. La giornata sarà dedicata a partite di alto livello tra i partecipanti.

Il 19 aprile 2026, il Tourist Hotel di Potenza ospiterà The Wonderful Ten, un torneo esibizione di calcio da tavolo che vedrà protagonisti alcuni dei migliori giocatori al mondo. L'evento, organizzato dall'Associazione Sportiva Subbuteo Club Potenza, è stato presentato ufficialmente presso l'Auditorium Casa BCC Basilicata in una conferenza stampa che ha la partecipazione di rappresentanti istituzionali, partner e quattro dei dieci campioni impegnati nella competizione. L'élite del calcio da tavo .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Potenza ospita l’élite del Subbuteo: arriva il torneo The Wonderful Ten Potenza capitale del Subbuteo: arriva il torneo The Wonderful TenIl capoluogo lucano ospiterà il 19 aprile 2026 il torneo di calcio da tavolo The Wonderful Ten, un evento di alto profilo organizzato dall’AS... Leggi anche: “The Wonderful Ten”: Potenza diventa capitale del calcio da tavolo con un torneo d’élite