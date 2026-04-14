Poste Italiane | Scusa Ameri ti dedichiamo un francobollo Omaggio alla voce di Tutto il calcio minuto per minuto
Poste Italiane ha annunciato l'emissione di un francobollo dedicato alla voce di uno dei personaggi più noti di un programma radiofonico sportivo. La decisione è stata comunicata con una nota ufficiale, che evidenzia la volontà di rendere omaggio a questa figura. La scelta si inserisce nel contesto di iniziative volte a celebrare personalità che hanno lasciato un segno nel mondo della comunicazione sportiva.
“Scusa Ameri, scusa Ameri.”, ti dedichiamo un francobollo. Ovviamente il provvedimento del ministero del Made in Italy e delle imprese usa un linguaggio più burocratico e pomposo, ma la sostanza è questa: mercoledì 15 aprile 2026 Poste Italiane emette un francobollo ordinario, appartenente alla serietematica le Eccellenze del patrimonio culturale italiano, dedicato, appunto, a Enrico Ameri, storica voce di RadioRai in “Tutto il calcio minuto per minuto”, nel centenario della nascita. Ameri, il collega Enrico, ci ha accompagnato per decenni con la sua cadenza ritmica. essenziale ma piacevole, non da radio taxi. Dava notizie precise, descrivendo, in pochi secondi, un gol, una parata, una decisione arbitrale contestata o no.🔗 Leggi su Firenzepost.it
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