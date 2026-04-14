Poste Italiane | Scusa Ameri ti dedichiamo un francobollo Omaggio alla voce di Tutto il calcio minuto per minuto

Poste Italiane ha annunciato l'emissione di un francobollo dedicato alla voce di uno dei personaggi più noti di un programma radiofonico sportivo. La decisione è stata comunicata con una nota ufficiale, che evidenzia la volontà di rendere omaggio a questa figura. La scelta si inserisce nel contesto di iniziative volte a celebrare personalità che hanno lasciato un segno nel mondo della comunicazione sportiva.