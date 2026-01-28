Champions League l’ultima giornata del girone minuto per minuto | si decide il destino delle italiane subito pioggia di gol – Risultati e classifica live

L’ultima giornata della fase a gironi di Champions League si è accesa con tante emozioni e gol. Le squadre italiane sono ancora in corsa e tutto si decide negli ultimi minuti. Le partite sono state intense, con occasioni e sorprese che hanno tenuto incollati i tifosi davanti agli schermi. Ora la classifica è più incerta che mai, e il destino di alcune squadre italiane dipende dai risultati di questa notte.

Subito pareggio della formazione kazaka: gol di Jorginho su calcio di rigore. A sorpresa il Copenhagen in vantaggio al Camp Nou contro il Barcellona: gol di Dadason. Ousmane Dembelé sbaglia un calcio di rigore al 5': si rimane sullo 0-0 tra Psg e Newcastle. L'Atalanta fa parte del gruppo di squadre ferme a quota 13 punti e può ancora giocarsi gli ultimi posti nella top 8, qualificarsi direttamente agli ottavi senza passare dagli spareggi. Servirà vincere con tanti gol di scarto contro l'Union Saint-Gilloise e sperare in diversi passi falsi delle squadre a pari punti. All'Inter potrebbe non bastare una vittoria a Dortmund per arrivare tra le prime otto.

