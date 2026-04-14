Posillipo ritorno alla vittoria contro la Telimar Palermo

Nel campionato di Serie A1, la squadra di Posillipo ha ottenuto una vittoria con il punteggio di 17-7 contro il Telimar Palermo. La partita si è svolta alla Scandone ed è stata valida per la ventunesima giornata del torneo. La squadra locale ha conquistato i tre punti dopo aver battuto gli avversari in una gara disputata questo pomeriggio.

Tempo di lettura: 3 minuti Torna alla vittoria la Ranieri Impiantistica C.N.Posillipo che supera per 17-7 il Telimar Palermo nel match valevole per la ventunesima giornata del Campionato di Serie A1, disputato questo pomeriggio alla Scandone. I rossoverdi, con questo successo, confermano il quarto posto in classifica portandosi a +5 su Trieste quinta, in attesa dei risultati delle altre gare in programma domani. Prima della partita è stato osservato un minuto di raccoglimento in memoria del giornalista Franco Esposito, scomparso questa mattina. Parte bene la Ranieri Impiantistica che segna con Milicic e raddoppia con Rocchino, che colpisce in superiorità.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Posillipo, ritorno alla vittoria contro la Telimar Palermo Il Telimar torna alla vittoria, prova di carattere contro la Roma Vis NovaÈ un TeliMar che dà prova di grande carattere al ritorno in vasca dopo un mese e mezzo di pausa. Il Telimar la spunta ai rigori contro Trieste: per i palermitani vittoria 21-20 dopo un match infuocatoI ragazzi di Ivano Quartuccio, sospinti da un pubblico caldissimo, rimontano più volte gli alabardati e conquistano due punti preziosissimi in chiave...