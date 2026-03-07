Il Telimar la spunta ai rigori contro Trieste | per i palermitani vittoria 21-20 dopo un match infuocato

Il Telimar ha vinto ai rigori contro Trieste, con il risultato di 21-20, dopo un match molto combattuto alla piscina comunale “Pietro Giliberti” di Terrasini. La partita, valida per la diciottesima giornata di A1, è stata caratterizzata da continui sorpassi, espulsioni e momenti di tensione, con i giocatori che hanno mostrato grande determinazione fino all’ultimo secondo.

I ragazzi di Ivano Quartuccio, sospinti da un pubblico caldissimo, rimontano più volte gli alabardati e conquistano due punti preziosissimi in chiave salvezza Una partita di cuore, carattere e nervi saldi. Alla piscina comunale “Pietro Giliberti” di Terrasini il TeLiMar nella diciottesima giornata di A1 supera la Pallanuoto Trieste 21-20 dopo i tiri di rigore, al termine di un match tiratissimo, segnato da continui sorpassi, espulsioni, tensione e un finale al cardiopalma. I ragazzi di Ivano Quartuccio, sospinti da un pubblico caldissimo, rimontano più volte gli alabardati, provano a stare davanti più volte, resistono alle fiammate degli ospiti e trovano la forza di chiuderla dai cinque metri grazie alla parata decisiva di Massaro su Cubranic. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Il Telimar torna alla vittoria, prova di carattere contro la Roma Vis NovaÈ un TeliMar che dà prova di grande carattere al ritorno in vasca dopo un mese e mezzo di pausa. NBA, va ai Pistons il big match contro i Thunder. Decima vittoria di fila per gli SpursDetroit (Stati Uniti), 26 febbraio 2026 – L’attesissimo scontro tra prime della classe di Est ed Ovest è andato ai Detroit Pistons che hanno...