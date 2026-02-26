Interporto Marche Spa | iniziato lo studio sul traffico per valutare l’impatto del futuro sviluppo del polo intermodale di Jesi

Questa mattina si è svolto un incontro presso l’Assessorato regionale dedicato allo studio sul traffico legato al futuro sviluppo del polo intermodale di Jesi. L’obiettivo è analizzare gli effetti che l’ampliamento potrebbe avere sulla viabilità locale e sulle infrastrutture, coinvolgendo diverse figure istituzionali e tecniche. La discussione si concentra sulle prime valutazioni e sulle prossime fasi del progetto.

ANCONA - Questa mattina, presso l'Assessorato regionale con deleghe allo Sviluppo Economico, Industria, Artigianato, Internazionalizzazione, ZES, Energia, Porti e Aeroporto, si è svolto un incontro tra l'assessore Giacomo Bugaro, il Dott. Massimo Stronati (Presidente di Interporto Marche S.p.A.). Interporto Marche Spa: iniziato lo studio sul traffico per valutare l'impatto del futuro sviluppo del polo intermodale di JesiL'assessore Bugaro ha sottolineato la rilevanza strategica dell'incarico, raccomandando il massimo rigore tecnico e scientifico nello svolgimento delle analisi ...