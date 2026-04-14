Porto di Milazzo il Cga conferma l’annullamento della concessione della banchine a Liberty Lines | gara da rifare
Il Consiglio di Stato ha confermato l’annullamento della concessione delle banchine nel porto di Milazzo assegnata in precedenza a una compagnia di navigazione. La decisione riguarda l’annullamento della gara di assegnazione, che ora dovrà essere rifatta. In diritto amministrativo, le dispute legate alle gare pubbliche spesso si risolvono su dettagli che, al di fuori dei tribunali, possono sembrare di scarso rilievo.
Nel diritto amministrativo spesso le gare si giocano su dettagli che, fuori dalle aule dei tribunali, sembrano quasi invisibili. Ma quando quei dettagli riguardano punteggi, formule matematiche e concessioni pubbliche, possono ribaltare l’esito di una procedura da milioni di euro.È quanto.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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