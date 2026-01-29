L' inchiesta sulla Liberty Lines il Riesame reintegra tutti i direttori della società

Il tribunale del Riesame di Palermo ha deciso di reintegrare tutti i dirigenti della Liberty Lines. Dopo settimane di incertezza, i responsabili della compagnia di navigazione tornano al loro posto, eliminando ogni sospetto di sospensione o allontanamento. La decisione arriva poco dopo le indagini, che avevano portato a vari provvedimenti contro alcuni membri dell’azienda. Ora la società può riprendere le attività con i suoi vertici di nuovo al comando.

I giudici hanno cancellato le misure interdittive richieste dalla Procura di Trapani, la compagnia era stata già dissequestrata a fine dicembre Il tribunale del Riesame di Palermo ha disposto il reintegro delle figure apicali della Liberty Lines. I giudici si sono pronunciati sui residui ricorsi presentati dal collegio difensivo, disponendo appunto l'immediato reintegro di tutti i direttori della società. Lo ha reso noto la compagnia di navigazione Liberty Lines. "Il provvedimento - spiega la società segue le recenti decisioni dell'autorità giudiziaria che hanno definitivamente rimosso ogni misura cautelare e interdittiva nei confronti della Compagnia e dei suoi vertici".🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

