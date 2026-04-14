Porte aperte dopo i roghi alla Seval

Dopo gli incendi che hanno interessato la Seval di Colico, la società ha deciso di riaprire le sue porte. La Seval si occupa del recupero e riciclo di elettrodomestici e dispositivi elettronici. La riapertura è avvenuta con l’intento di riprendere le attività e garantire il funzionamento normale della struttura. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla direzione dell’azienda.

Porte aperte contro la paura alla Seval di Colico, società specializzata nel recupero e riciclo di elettrodomestici e apparecchi elettronici. Dopo la serie di incendi che si sono sviluppati nello stabilimento di Colico, con il rischio di possibili nube tossici, i manager che gestiscono gli impianti per il trattamento di raee, cioè i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, aprono le porte a rappresentati istituzionali, sindaci, stakeholder e cittadini del territorio per mostrare i processi industriali per la gestione dei raee appunto, un asset strategico per il raggiungimento dei target europei di economia circolare. L’open...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Porte aperte dopo i roghi alla Seval Dopo Hannoun tocca a Carc, pro-Pal e flotille: M5S invita tutti alla Camera. FdI: vergognoso, porte aperte a eversivi e antisemitiNon c’è limite al peggio, specialmente – viene da dire – quando si tratta della gestione delle sedi istituzionali da parte del Movimento 5 Stelle... Leggi anche: Porte aperte alla cultura con Artemisia Argomenti più discussi: Porte aperte dopo i roghi alla Seval; Foto - Seduta a porte aperte dopo la promozione; Kirghizistan: leader cristiano verso l’esilio dopo il carcere e le torture; La rassegna 10 e Luce prosegue con Porte aperte di Gianni Amelio. https://www.rticalabria.tv/cronaca/carta-e-cartone-porte-aperte-negli-impianti-ecoross-accoglie-600-studenti/ CARTA E CARTONE, PORTE APERTE NEGLI IMPIANTI: ECOROSS ACCOGLIE 600 STUDENTI facebook Auto: porte aperte a Roma tra novità Volkswagen e occasioni imperdibili su usato e km zero ift.tt/12Es5hu x.com