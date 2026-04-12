Una nuova iniziativa culturale si apre nel territorio, con un evento dedicato alla figura di Artemisia, nata a Parabiago. Il nome scelto richiama la celebre pittrice Artemisia Gentileschi, riconosciuta come una delle prime artiste donne di rilievo nel panorama artistico. La manifestazione intende promuovere l’arte e la cultura femminile attraverso diverse attività e incontri pubblici.

È nata a Parabiago. È stata chiamata Artemisia, con un chiaro riferimento alla grande pittrice Artemisia Gentileschi, vera pioniera dell’arte al femminile. È un’associazione artistica nata per dare spazio a creatività emergenti e a progetti interdisciplinari. Riunisce artisti di ogni campo, musicisti, performer e curatori, attorno a un’idea semplice: rendere l’arte accessibile e partecipata, ma soprattutto unica. Vengono organizzati in un’unica sessione multidisciplinare concerti, mostre, performance, rassegne in spazi non convenzionali, serate con gli autori, laboratori creativi, percorsi per giovani e adulti (pittura, scrittura, teatro, musica), spesso in collaborazione con enti locali e partner.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Porte aperte alla cultura con Artemisia

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