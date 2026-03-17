Dopo Hannoun tocca a Carc pro-Pal e flotille | M5S invita tutti alla Camera FdI | vergognoso porte aperte a eversivi e antisemiti

Dopo le dichiarazioni di Hannoun, tocca a Carc, sostenitore di pro-Palestina e alle flottiglie, che invita tutti alla Camera. Il Movimento 5 Stelle ha deciso di invitare tutti i parlamentari a partecipare, mentre Fratelli d’Italia definisce la situazione vergognosa, accusando il governo di aprire le porte a eversivi e antisemiti. La vicenda riguarda la gestione delle sedi politiche e le recenti prese di posizione.

Non c’è limite al peggio, specialmente – viene da dire – quando si tratta della gestione delle sedi istituzionali da parte del Movimento 5 Stelle che, dopo aver aperto i palazzi del potere a figure ambigue finite nelle inchieste sui finanziamenti ad Hamas, ora si rifanno sotto con il bis di una nuova, inquietante “ospitata” che ostenta un carnet tutto da decodificare. Dunque, l’iniziativa è in calendario per dopodomani (giovedì 19 marzo, ndr) alla Camera, dove andrà in scena un incontro dal titolo che è già tutto un programma: Per un governo che attui la Costituzione. Una dichiarazione d’intenti riassunta in un giro di parole che sembra lasciar intravedere tra le righe del grottesco. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Dopo Hannoun tocca a Carc, pro-Pal e flotille: M5S invita tutti alla Camera. FdI: vergognoso, porte aperte a eversivi e antisemiti Articoli correlati “No” al referendum: i grillini invitano alla Camera sinistra estrema, centri sociali, Carc, islamisti e pro Pal“E’ inaccettabile che la Camera accolga il convegno ‘Per un Governo che attui la Costituzione’, evento organizzato dalle sigle più radicali del... "Guerra popolare" dei Carc: asse con Albanese e pro PalDietro alle liste degli "agenti sionisti" si nasconde la struttura che opera attraverso i Comitati per il Comunismo. Tutto quello che riguarda Dopo Hannoun Argomenti discussi: Le voci hanno un volto: Alan Lomax nella Valle d’Itria; Da oggi Treviglio e la Gera d’Adda hanno un nuovo giornale: nasce Vivere Treviglio.