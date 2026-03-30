Secondo allarme bomba in pochi giorni al centro smistamento delle Poste indagini in corso

Nella notte, al centro di smistamento delle Poste in una zona industriale, è stato segnalato un pacco sospetto. La presenza dell’oggetto ha provocato l’attivazione delle procedure di sicurezza e l’intervento delle forze dell’ordine. Si tratta del secondo allarme di questo tipo in pochi giorni nello stesso centro. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire la provenienza e il contenuto del pacco.

Il plico era stato confezionato in maniera tale da fare scattare l'allarme e fare sospendere l'attività durante le verifiche da parte degli artificieri della polizia Nuovo allarme bomba, la notte scorsa, al centro di smistamento delle Poste nella zona industriale di Catania dove la presenza di un pacco sospetto ha fatto scattare la procedura di sicurezza. Il plico, è stato poi accertato, era stato confezionato in maniera tale da fare scattare l'allarme e fare sospendere l'attività durante le verifiche da parte degli artificieri della polizia. Quello della notte scorsa è l'ennesimo allarme bomba scattato nel centro smistamento delle Poste a Catania, quello precedente era avvenuto lo scorso sabato pomeriggio con un plico che conteneva una sbarra di ferro e dei fili elettrici per simulare un ordigno. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Secondo allarme bomba in pochi giorni al centro smistamento delle Poste, indagini in corso Articoli correlati Ancora allarme bomba al centro Poste di Catania: è il secondo in pochi giorniABBONATI A DAYITALIANEWS Scatta la procedura di sicurezza nella notte Nuovo episodio di tensione al centro di smistamento delle Poste nella zona... Nuovo allarme bomba al centro smistamento Poste Italiane di CataniaABBONATI A DAYITALIANEWS Intervento delle forze dell’ordine Ancora tensione al centro di smistamento meccanizzato di Poste Italiane nella zona... Tutto quello che riguarda Secondo allarme Temi più discussi: Allarme bomba a Livorno, paura in banca. Area recintata: arrivano gli artificieri; Allarme bomba al Palagiustizia di Milano, bonifica ancora in corso; Allarme bomba al centro smistamento postale di Catania: era già successo nei mesi scorsi, indagini in corso; Allarme bomba a Sigonella mentre un drone spia Usa parte dalla base Nato per preparare l’attacco all’isola di Kharg. Catania, allarme pacco bomba all’ufficio smistamento delle PosteCATANIA – Nuovo allarme bomba, la notte scorsa, al centro di smistamento delle Poste nella zona industriale di Catania dove la presenza di un pacco sospetto ha fatto scattare la procedura di sicurezza ... livesicilia.it Altro allarme bomba nel Salento, trovato ordigno inesploso: intervengono gli artificieriDopo pochi giorni dal rinvenimento di una bomba a mano da esercitazione a Nardò, un altro ordigno, questa volta di fattura artigianale, è stato rinvenuto nel pomeriggio di ieri a Ruffano, in via ... leccesette.it GUERRA IRAN, ALLARME OCSE: INFLAZIONE AL 4% E CRESCITA IN FRENATA La crisi in Medio Oriente si trasforma in uno shock economico globale. Secondo l’OCSE, il conflitto con l’Iran sta già producendo effetti concreti su inflazione, crescita e stabilità - facebook.com facebook ALLARME PER MATTEO POLITANO! Secondo quanto riferisce Sky Sport, l'esterno del Napoli oggi è rimasto in riposo precauzionale a causa di un risentimento al polpaccio. Non dovrebbe essere nulla di preoccupante ma lo staff medico dell'Italia non vuole x.com