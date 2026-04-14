Pony e velocità a Chivasso | debutto trionfale per il WSGA Regionale

Lo scorso fine settimana, nel maneggio Old Ranch Ferrero di Chivasso, si è svolta la prima tappa del Campionato Regionale WSGA Pony. L’evento si è tenuto nei giorni 11 e 12 aprile e ha visto la partecipazione di numerosi concorrenti in una competizione dedicata alle discipline di velocità con i pony. La manifestazione ha attirato appassionati e appassionate provenienti dalla zona, offrendo due giornate di gare intense e coinvolgenti.

Il maneggio Old Ranch Ferrero, situato nella frazione Pogliani di Chivasso, ha ospitato lo scorso 11 e 12 aprile la fase inaugurale del Campionato Regionale WSGA Pony. La competizione ha protagonisti diversi binomi provenienti da varie realtà locali, tra cui il Centro Equestre Ippica Valnervia di Camporosso e gli stessi atleti dell’Old Ranch Ferrero, sotto la gestione di Floriana Ferrero. Tecnica e velocità sul campo di Pogliani. Le prove agonistiche hanno messo alla prova la sintonia tra giovani cavalieri e pony attraverso diverse discipline specifiche. Il programma ha previsto gare di Barrel Racing, Pole Bending, Gimkana Light e Gimkana Penning.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pony e velocità a Chivasso: debutto trionfale per il WSGA Regionale Laura Pausini: debutto trionfale a PamplonaPAMPLONA – Debutto sold out per il tour “Io Canto / Yo Canto World Tour 2026/2027” di Laura Pausini. Bruno Mars: debutto trionfale del tour a Las VegasBruno Mars ha dato il via al suo attesissimo tour mondiale da record, The Romantic Tour, con il primo di due show sold-out a Las Vegas presso... UNA MANO ALLA DOLCE PULEDRA ZELANDA. L'INTERVENTO E' STATO IMPORTANTE E COSTOSO Lazio, la sezione Enpa di Cassino viene contattata per salvare una puledra di due anni di razza Pony di Esperia. Era al pascolo in montagna quando, l'11 - facebook.com facebook