Un funerale si tiene nel quartiere di Ponticelli, lasciando un segno profondo tra i residenti. La cerimonia è stata organizzata in memoria di un giovane vittima di violenza, suscitando reazioni di dolore e riflessione tra gli abitanti. La morte del ragazzo ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nel quartiere, con alcuni che hanno sottolineato come la città sembri mettere a rischio le nuove generazioni.

"> Un funerale che segna una comunità. Napoli. Oggi, un’intera comunità si è raccolta attorno alla bara bianca di Fabio Ascione, un giovane di soli 20 anni tragicamente ucciso il 7 aprile. La chiesa dei Santi Pietro e Paolo a Ponticelli è diventata il palcoscenico di un dolore collettivo, interrotto solo dal pianto delle persone e dal silenzio assordante della sofferenza. Il grido del Cardinale Domenico Battaglia risuona forte, richiamando l’attenzione su una città che si sente inghiottita dalla violenza, portando avanti un processo di riflessione e richiesta di cambiamento. Fabio non era una vittima designata, ma un lavoratore al termine della sua turnazione notturna, colpito da un proiettile partito accidentale durante uno scontro fra bande.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Ponticelli ricorda Fabio: «Napoli consuma i suoi giovani»

Ponticelli, omicidio Fabio Ascione: fermati 2 giovani, uno è minorenneUn 23enne si è consegnato ai carabinieri, mentre il secondo indagato, minorenne, è stato rintracciato dai militari.

Agguato a Napoli: il ventenne Fabio Ascione ucciso a PonticelliNapoli, 7 aprile 2026 – Agguato all’alba di oggi a Ponticelli, nella periferia est di Napoli.