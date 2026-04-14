Ponticelli in centinaia per l’ultimo saluto a Fabio Ascione | Non possiamo parlare di fatalità

A Ponticelli, centinaia di persone si sono radunate per l’ultimo saluto a Fabio Ascione, il ragazzo di 20 anni morto accidentalmente durante la notte del 7 aprile in via Miranda. Il funerale è stato aperto dal cardinale Don Mimmo Battaglia, che ha preso parola nel corso della cerimonia. Ascione, colpito da un colpo di pistola mentre tornava a casa dopo il lavoro, è stato ricordato da amici e familiari presenti alla cerimonia.

È il cardinale Don Mimmo Battaglia ad aprire i funerali di Fabio Ascione, il 20enne ucciso per errore in via Miranda da un colpo di pistola la notte del 7 aprile mentre rientrava a casa dopo il lavoro. "Lo affidiamo a Cristo", ha detto don Mimmo. Il corpo del ragazzo giace in un feretro bianco, di fianco a una gigantografia che lo ritrae. Nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo a Ponticelli si sono radunate centinaia di persone per rendere omaggio all’ennesima vittima innocente di violenza, un delitto maturato per caso, come emerge anche dalle indagini condotte dai carabinieri sotto il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia di Napoli.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Ponticelli, in centinaia per l’ultimo saluto a Fabio Ascione: “Non possiamo parlare di fatalità” Omicidio Ascione, centinaia di candele per Fabio. Il parroco: "Non ne possiamo più"Centinaia di persone hanno affollato la Chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Ponticelli in memoria di Fabio Ascione, il 20enne ucciso a colpi d'arma da... Fabio Ascione, arrestato il presunto killer: è un 23enne di PonticelliUna pistola mostrata agli amici come trofeo, poi l’inseguimento e gli spari nel cuore di Ponticelli. Ponticelli, svolta nell'omicidio di Fabio Ascione: fermati due giovani, oggi i funerali x.com Napoli, l'omicidio di Fabio Ascione a Ponticelli: fermati due giovani, uno è minorenne, Chi avrebbe sparato ha 23 anni, è nipote di un boss del clan De Micco. Oggi funerali pubblici. La preside Pirone: "A Ponticelli più sicurezza" - facebook.com facebook