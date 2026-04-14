Ponticelli in centinaia per l’ultimo saluto a Fabio Ascione | Non possiamo parlare di fatalità

Da teleclubitalia.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Ponticelli, centinaia di persone si sono radunate per l’ultimo saluto a Fabio Ascione, il ragazzo di 20 anni morto accidentalmente durante la notte del 7 aprile in via Miranda. Il funerale è stato aperto dal cardinale Don Mimmo Battaglia, che ha preso parola nel corso della cerimonia. Ascione, colpito da un colpo di pistola mentre tornava a casa dopo il lavoro, è stato ricordato da amici e familiari presenti alla cerimonia.

È il cardinale Don Mimmo Battaglia ad aprire i funerali di Fabio Ascione, il 20enne ucciso per errore in via Miranda da un colpo di pistola la notte del 7 aprile mentre rientrava a casa dopo il lavoro. "Lo affidiamo a Cristo", ha detto don Mimmo. Il corpo del ragazzo giace in un feretro bianco, di fianco a una gigantografia che lo ritrae. Nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo a Ponticelli si sono radunate centinaia di persone per rendere omaggio all’ennesima vittima innocente di violenza, un delitto maturato per caso, come emerge anche dalle indagini condotte dai carabinieri sotto il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia di Napoli.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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© Teleclubitalia.it - Ponticelli, in centinaia per l’ultimo saluto a Fabio Ascione: “Non possiamo parlare di fatalità”

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