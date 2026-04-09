Omicidio Ascione centinaia di candele per Fabio Il parroco | Non ne possiamo più

Centinaia di persone si sono riunite nella Chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Ponticelli per ricordare Fabio Ascione, il giovane di 20 anni ucciso il 7 aprile davanti a un bar in viale Carlo Miranda. Durante l'omaggio, molte candele sono state accese in sua memoria, mentre il parroco ha espresso il suo dispiacere per la situazione. La folla ha partecipato silenziosamente alla commemorazione, chiedendo giustizia per la vittima.

Centinaia di persone hanno affollato la Chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Ponticelli in memoria di Fabio Ascione, il 20enne ucciso a colpi d'arma da fuoco il 7 aprile, davanti a un bar in viale Carlo Miranda. Centinaia di persone che, in silenzio, hanno voluto ribadire che Fabio con la malavita. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Si indaga anche sull’errore di persona per l’omicidio del 20enne Fabio Ascione a NapoliUn agguato in piena regola, ma con un bersaglio che potrebbe non essere stato quello destinato a essere colpito. Leggi anche: Omicidio Fabio Ascione a Napoli in zona Ponticelli, trovato solo un bossolo: l'ipotesi della lite Temi più discussi: Agguato a Ponticelli, ventenne ucciso all'alba: indagini in corso; Fabio ucciso a 20 anni all'uscita da lavoro: le 3 ipotesi degli investigatori; La pista di Volla sulla morte di Fabio Ascione: vittima innocente di un regolamento di conti tra ragazzini; Spari allalba, 20enne ucciso in strada: fatale il colpo al torace - Indagano i carabinieri. Fabio Ascione colpito a Ponticelli. Ponticelli, omicidio Ascione: prende forza la pista dello scambio di persona, indagini sull’errore dei killerA giorni dal delitto del ventenne ucciso all’alba davanti a un bar, gli inquirenti privilegiano l’ipotesi dell’errore: possibile stesa o bersaglio sbagliato, verifiche su movente e contesto ... ilgazzettinovesuviano.com Omicidio Fabio Ascione a Napoli in zona Ponticelli, trovato solo un bossolo: l'ipotesi della liteI killer hanno esploso più colpi contro Fabio Ascione, ma a Ponticelli è stato trovato un solo bossolo: le novità sulla tragedia di Napoli ... virgilio.it Ponticelli, l’ombra dello scambio di persona dietro l’omicidio di Fabio Ascione - facebook.com facebook Giallo sul movente e sugli autori dell’omicidio di Fabio Ascione, ucciso in via Miranda a #Ponticelli. Il ragazzo, 20 anni, rientrava da una notte di lavoro al Bingo di Cercola e si era fermato al bar per comprare sigarette e un cornetto quando è stato raggiunto da x.com