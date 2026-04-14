A Ponticelli, un uomo è stato ucciso sotto casa. L’omicidio non si è verificato all’interno del bar Livery. La pistola usata per il colpo mortale è stata consegnata a Francesco Pio Autiero dal cugino della vittima. La dinamica dell’omicidio e i dettagli relativi alla consegna dell’arma sono al centro delle indagini in corso.

L'omicidio non si è consumato all'esterno del bar Livery. E a consegnare a Francesco Pio Autiero la pistola da cui è partito il colpo mortale che ha ucciso Fabio Ascione è stato il cugino della vittima. Sono i dettagli inediti che emergono dal decreto di fermo che i carabinieri hanno eseguito nei confronti di Autiero, 23 anni, imparentato con un ras del clan De Micco. La verità emerge dai frame delle telecamere di videosorveglianza del bar Livery e dalle testimonianze raccolte dai militari dell'Arma che hanno dovuto fare i conti con tentativi di depistaggio e le reticenze di amici e conoscenti di Autiero. Ma facciamo un passo indietro.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Ponticelli, Fabio ucciso sotto casa: a consegnare la pistola ad Autiero il cugino della vittima

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