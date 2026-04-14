I funerali di Fabio Ascione morto senza colpe fra i palazzoni di Ponticelli ucciso dalla pistola di un amico
Si sono svolti oggi i funerali di Fabio Ascione, un giovane di 20 anni vittima di un colpo accidentale mentre si trovava nei pressi di alcuni palazzi di Ponticelli. Ascione, impiegato in una sala bingo, è stato colpito alla testa da un proiettile partito accidentalmente durante una conversazione su uno scontro tra bande rivali. La sua morte ha suscitato commozione tra amici e familiari presenti alla cerimonia.
Il ragazzo di vent'anni lavorava in una sala bingo e quella notte sarebbe stato ucciso da un colpo partito per errore mentre ascoltava il racconto di uno scontro a fuoco tra clan rivali. I funerali celebrati dall'arcivescovo Battaglia.🔗 Leggi su Fanpage.it
Napoli, la morte di Fabio Ascione: arriva l'ok ai funerali pubblici del ragazzo ucciso a PonticelliSi terranno domani, martedì 14 aprile, i funerali di Fabio Ascione, il ventenne ucciso la scorsa settimana a Ponticelli.
Fabio Ascione ammazzato a Ponticelli, funerali in chiesa con il Cardinale Battaglia ma senza corteoFunerali in chiesa senza corteo per Fabio Ascione, 20 anni, incensurato, ucciso a Ponticelli il 7 aprile scorso.
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Napoli, l'omicidio di Fabio Ascione a Ponticelli: fermati due giovani, uno è minorenne, Chi avrebbe sparato ha 23 anni, è nipote di un boss del clan De Micco. Oggi funerali pubblici. La preside Pirone: "A Ponticelli più sicurezza" - facebook.com facebook