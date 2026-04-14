I funerali di Fabio Ascione morto senza colpe fra i palazzoni di Ponticelli ucciso dalla pistola di un amico

Si sono svolti oggi i funerali di Fabio Ascione, un giovane di 20 anni vittima di un colpo accidentale mentre si trovava nei pressi di alcuni palazzi di Ponticelli. Ascione, impiegato in una sala bingo, è stato colpito alla testa da un proiettile partito accidentalmente durante una conversazione su uno scontro tra bande rivali. La sua morte ha suscitato commozione tra amici e familiari presenti alla cerimonia.