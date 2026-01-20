Furgone in fiamme in viale Piaggio a Pontedera

Nella serata del 19 gennaio, un furgone è stato coinvolto in un incendio in viale Rinaldo Piaggio a Pontedera. Il rogo ha interessato anche un altro veicolo parcheggiato nelle vicinanze. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento, e non si registrano feriti. La zona è stata interessata da interventi di emergenza per contenere il incendio e ripristinare la sicurezza.

