Ponte sul Grondana chiuso per tre giorni a Ferriere

Il ponte sul torrente Grondana a Ferriere è stato chiuso per tre giorni a causa dei lavori di spostamento dei sottoservizi. La Provincia di Piacenza ha deciso di interrompere temporaneamente il traffico sulla strada provinciale 50 del Mercatello per permettere l’intervento. I lavori riguardano le tubature e i cavi collegati al ponte, necessari per garantire la sicurezza futura. Durante il periodo di chiusura, le auto sono state indirizzate su un percorso alternativo. La riapertura è prevista entro fine settimana.

Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, si dispone l'interruzione della circolazione stradale, dalle 8 alle 17 di tutti i giorni, 23 al 25 febbraio, per tutte le categorie di veicoli. Si tratta di interventi propedeutici ai lavori di manutenzione straordinaria previsti. IlPiacenza è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Per muoverti con i mezzi pubblici e in sharing nella città di Piacenza usa la nostra Partner App gratuita! .🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Leggi anche: Ponte sul Grondana a senso unico alternato per 12 giorni Leggi anche: "Duemila presenze in tre giorni di ponte" Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Valbisagno, chiuso un ponte pedonale sul torrente. Era a rischio crollo. Ferrante: Segnalati gravi ammaloramenti sugli appoggiGenova - Il Comune di Genova ha disposto la chiusura del ponte pedonale Matteo Castello sul torrente Bisagno a Struppa perché a rischio crollo, secondo quanto emerso dalle ispezioni sulla stabilità ... ilsecoloxix.it Ponte sul Grondana a senso unico alternato per 12 giorniIl Servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che è programmata l’esecuzione dei lavori di scavo e di demolizione funzionali allo spostamento dei sottoservizi presenti lungo il manufatto ... ilpiacenza.it Pastificio Grondona, Pontedecimo fine ottocento - facebook.com facebook