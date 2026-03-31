Il Servizio Viabilità della Provincia di Piacenza ha annunciato che il ponte sul torrente Grondana sarà chiuso al traffico durante le ore diurne per quindici giorni. La chiusura si rende necessaria per permettere l’esecuzione di lavori di consolidamento delle fondazioni, che prevedono il posizionamento di micropali. Le operazioni riguarderanno l’intera durata del periodo indicato.

Lungo la strada provinciale 50 del Mercatello disposta l’interruzione al transito ai veicoli dal 1° al 15 aprile nei giorni feriali Il Servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che è programmata l’esecuzione dei lavori di consolidamento delle fondazioni del ponte di attraversamento del torrente Grondana, attraverso il posizionamento di micropali. Si tratta di interventi propedeutici ai lavori di manutenzione straordinaria previsti. Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, la Provincia ha disposto l'interruzione della circolazione stradale, lungo la Strada Provinciale n. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - Ferriere, ponte sul Grondana chiuso nelle ore diurne per quindici giorni

Articoli correlati

Ponte sul Grondana chiuso per tre giorni a FerriereData la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, si dispone...