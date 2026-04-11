Cuba in migliaia a Roma in marcia per solidarietà al popolo cubano

A Roma si è svolta una manifestazione nazionale con migliaia di partecipanti per mostrare solidarietà al popolo cubano. La protesta si è concentrata sulle attuali difficoltà dell’isola, in particolare a causa del blocco petrolifero imposto dagli Stati Uniti. I manifestanti hanno sfilato per le vie della città, esprimendo il loro sostegno e chiedendo attenzione sulla situazione di Cuba.

Manifestazione nazionale a Roma in solidarietà del popolo di Cuba per le difficili condizioni in cui versa in questo momento l’isola a causa del blocco petrolifero imposto dagli Stati Uniti. Alcune migliaia le persone che hanno sfilato per le strade della città, dal Colosseo a Piramide, al grido di ‘Cuba no esta sola’ “Oggi siamo in piazza a Roma insieme a centinaia di organizzazioni per chiedere la fine del blocco economico, commerciale e finanziario imposto dagli Stati Uniti contro Cuba, che colpisce duramente la popolazione civile. La nostra presenza fa parte di un percorso concreto di solidarietà internazionale. Dopo il primo Convoy to Cuba, proseguiremo con una nuova partenza tra dieci giorni per portare nuovi aiuti solidali.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cuba, in migliaia a Roma in marcia per solidarietà al popolo cubano Cuba, in migliaia in piazza a Roma in solidarietà con il popolo cubanoManifestazione nazionale a Roma in solidarietà con il popolo cubano per le difficili condizioni in cui versa in questo momento l’isola a causa del... Con il cinema e il popolo cubano: a Roma un’iniziativa di solidarietà tra cultura, informazione e impegno civileMercoledì 25 marzo 2026 alle ore 18:00, presso la Sala Zavattini della Fondazione AAMOD in via Ostiense 106 a Roma, si terrà “Con il cinema e il...