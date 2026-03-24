sequestrate 32 tonnellate di tabacchi lavorati esteri cinque arresti

Tempo di lettura: 2 minuti Sono 32 le tonnellate di tabacchi lavorati esteri sequestrati nel porto di Genova e altri scali europei per un omesso pagamento dei diritti di confine di oltre 8 milioni. L’operazione, denominata ‘Borotalco’ è stata eseguita stamani dagli uomini della Direzione investigativa antimafia, Guardia di finanza e Agenzia dei monopoli di Genova coordinati dalla Procura europea. Numerose le perquisizioni e cinque gli arresti effettuati tra Genova, Milano, Segrate (Milano), La Spezia, Trieste, Bosco Marengo (Alessandria) e Napoli e, all’estero, con le forze di polizia di Regno Unito, Polonia, Francia e Svizzera. Una sesta persona è ricercata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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