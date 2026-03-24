Segrate (Milano), 24 marzo 2026 – Cinque arresti, di cui uno a Segrate, e 32 tonnellate di tabacchi lavorati sequestrati. Sono i numeri dell’operazione “Borotalco”, eseguita dagli uomini della Direzione investigativa antimafia, Guardia di finanza e Agenzia dei monopoli di Genova coordinati dalla Procura europea. Partiamo da Genova. Lì, al porto, e in altri scali europei, sono state sequestrate 32 tonnellate di tabacchi lavorati esteri per un omesso pagamento dei diritti di confine di oltre 8 milioni. Numerose le perquisizioni e cinque gli arresti effettuati tra Genova, Milano, Segrate, La Spezia, Trieste, Bosco Marengo (Alessandria) e Napoli e, all'estero, con le forze di polizia di Regno Unito, Polonia, Francia e Svizzera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tabacchi di contrabbando, sequestrate 32 tonnellate. Un arresto a Segrate nell’operazione “Borotalco”

Articoli correlati

Contrabbando di sigarette, un'organizzazione criminale tra Italia ed Europa: 6 arresti, sequestrate 32 tonnellate di tabaccoSi chiama operazione Borotalco il blitz scattato all’alba in Italia e all’estero che vede in azione la Direzione investigativa antimafia, la Guardia...

Contrabbando di tabacchi lavorati all'estero, sequestrate oltre 520 steccheGli interventi hanno riguardato 3 passeggere, di cui 2 cittadine ivoriane e 1 camerunense, in arrivo dallo scalo di Roma-Fiumicino, tutte con...

Contenuti e approfondimenti su Tabacchi di contrabbando sequestrate 32...

Temi più discussi: Fabbrica e centri di stoccaggio di sigarette di contrabbando in Veneto: maxi operazione della guardia di finanza; Contrabbando di sigarette da Palermo a Verona: smantellata industria clandestina di Marlboro e Winston; Gdf, sequestrato impianto con 17 tonnellate di sigarette: generava profitti da 700mila euro al giorno; Castagnaro, sequestrata una fabbrica clandestina da 4 milioni di sigarette al giorno.

Operazione Borotalco: smantellata rete internazionale di contrabbando di tabacchiSei arresti e sequestri per milioni di euro Operazione Borotalco: smantellata rete internazionale di contrabbando di tabacchi ... marigliano.net

Operazione Borotalco a Genova, arresti per contrabbando di tabacchi lavorati esteriNumerose perquisizioni e arresti in Italia e all'estero, congiuntamente alle forze di polizia di Regno Unito, Polonia, Francia e Svizzera ... italpress.com

@creativefactory_market arriva in Motel, il nuovo spazio eventi di Manifattura Tabacchi, con due giornate dedicate al design indipendente e alla cultura del fare. Il 28 e 29 marzo, all’interno dell’edificio B3, oltre cinquanta artigiani e designer da tutta Italia prese facebook