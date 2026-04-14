Polizia municipale Pergolizzi rassicura sullo scorrimento della graduatoria | previste 29 nuove assunzioni a tempo determinato
La polizia municipale sta procedendo con nuove assunzioni e lo scorrimento della graduatoria degli idonei, secondo quanto annunciato da un rappresentante dell’amministrazione. Sono previste 29 assunzioni a tempo determinato nel quadro di un piano di potenziamento delle forze di polizia locale. La questione riguarda in particolare il rafforzamento del personale tramite il passaggio di graduatoria.
Prosegue il piano di rafforzamento della Polizia municipale con nuove assunzioni e lo scorrimento della graduatoria degli idonei. A renderlo noto è il presidente del Consiglio comunale Sebastiano Pergolizzi, che interviene dopo le numerose richieste arrivate dai candidati già inseriti nella.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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