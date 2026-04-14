Polizia municipale Pergolizzi rassicura sullo scorrimento della graduatoria | previste 29 nuove assunzioni a tempo determinato

La polizia municipale sta procedendo con nuove assunzioni e lo scorrimento della graduatoria degli idonei, secondo quanto annunciato da un rappresentante dell’amministrazione. Sono previste 29 assunzioni a tempo determinato nel quadro di un piano di potenziamento delle forze di polizia locale. La questione riguarda in particolare il rafforzamento del personale tramite il passaggio di graduatoria.