Polizia festa per i 174 anni alla Goldonetta | l' elenco e le motivazioni degli agenti premiati

Il 10 aprile le forze dell'ordine hanno festeggiato i 174 anni dalla loro nascita con un evento alla Goldonetta. Durante la cerimonia sono stati premiati alcuni agenti, con motivazioni legate al loro operato nel mantenimento dell’ordine pubblico e nella tutela dei cittadini. La celebrazione ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e del personale, con un focus su i risultati raggiunti nel corso degli anni.

Il 10 aprile la polizia ha celebrato il 174esimo anniversario dalla sua fondazione. Un traguardo importante che racconta l'impegno e la dedizione degli agenti per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, per la salvaguardia del pieno esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali e.🔗 Leggi su Livornotoday.it Polizia, festa a Fano per i 174 anni: numeri, sicurezza e gli agenti premiatiFano (Pesaro e Urbino) venerdì 10 aprile 2026 - Divise, autorità civili e religiose, accesso su invito e una sala piena. Poliziotti eroi, tutti i premiati alla Festa in piazza del Plebiscito per i 174 anni della Polizia di StatoLa Festa per i 174 anni dalla fondazione della Polizia di Stato è stata l'occasione per fare il punto sulla lotta alla criminalità a Napoli e anche...